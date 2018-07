Blaulicht

Hamburg-Nord 11:36 Uhr | 09.07.2018

Brandherd könnte in der Küche der Wohnung liegen

Wohnung im Jahnring ausgebrannt

Bei einem Brand im Jahnring in Winterhude ist am Vormittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Nach ersten Angaben war das Feuer in der Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zwei Spuren des Jahnrings sperren, um genügend Platz für den Löscheinsatz zu haben. Als die Feuerwehrleute über den Balkon in die Wohnung gelangten, war diese leer. Verletzt wurde niemand.