Blaulicht

Hamburg 10:33 Uhr | 09.07.2018

Zusammenhang zu G20-Krawallen wird geprüft

Erneut stehen Autos in Flammen

Rund ein Jahr nach dem G20 Gipfel haben in Hamburg erneut Autos in Flammen gestanden . Betroffen ist erneut der Stadtteil Ottensen, dort brannten vergangene Nacht drei Autos. Auch in Hohenfelde stand ein Wagen in Flammen. Ob ein Zusammenhang mit Geschehnissen während des G20 Gipfels besteht ist derzeit noch unklar, die Polizei vermutet allerdings Brandstiftung. Während des G20 Gipfels war eine Gruppe vermummter Randalierer entlang der Elbchaussee gezogen und hatte zahlreiche PKW in Brand gesteckt.