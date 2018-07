Gesellschaft

Hamburg 05:00 Uhr | 09.07.2018

Rund 3000 Teilnehmer ziehen friedlich durch die City

Demo-Rave erinnert an G20-Ereignisse

Genau ein Jahr nach dem G20 Gipfel hier in Hamburg hat die linke Szene am Wochenende mit mehreren Aktionen an das Gipfel-Treffen erinnert. So sind am Sonnabend-Nachmittag rund 3000 Teilnehmer zu einem Demo-Rave durch die Hamburger Innenstadt gestartet. Die Route führte vorbei den Schauplätzen die während des G20-Treffens in Hamburg besonders betroffen waren. Zum Beispiel die Rote Flora, die Messehallen und die Landungsbrücken. Begleitet wurde der Zug von Fahrzeugen mit Techno-Musik. Der Demo-Rave verlief friedlich.