Stadtgespraech

Hamburg-Nord 18:37 Uhr | 08.07.2018

Platz für bis zu 250 Kinder

Eröffnung Kita "Kinderzimmer" in Winterhude

Einen Platz in einer Kindertagesstätte zu bekommen ist besonders in Hamburg eine große Herausforderung. Teilweise wird sogar geraten bereits in der Schwangerschaft einen solchen Platz zu beantragen. Und um dieses Problem zu verringern hat die Kindertagesstätte „Kinderzimmer“ am Sonntag in der Dorotheenstraße ihren 15. und somit nun größten Standort in Hamburg eröffnet.