Blaulicht

Hamburg 19:57 Uhr | 07.07.2018

Zwei Brüder werden festgenommen

Drogenrazzia in Neu-Allermöhe

Am späten Samstagnachmittag hat es in Neu-Allermöhe eine Drogenrazzia gegeben. Bis in den Abend dauerte die Durchsuchung der Wohnungen an. Im Visier hatten die Drogenfahnder zwei Brüder, welche seit längerem mit Drogen gedealt haben sollen. Geringe Mengen Rauschgift konnten sichergestellt und die 20 und 21-jährigen Männer festgenommen werden. Während der Ermittlungen entdeckten die Fahnder ein Erddepot, in welchem sie Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und ein Sofa gefunden haben.