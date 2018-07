Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 19:28 Uhr | 07.07.2018

Rund 2.500 Teilnehmer wurden erwartet

Demorave "Lieber tanz ich... als G20"

Am neuen Pferdemarkt hat heute der Demorave - „Lieber Tanz ich – als G20“ stattgefunden. Erwartet wurden rund 2.500 Teilnehmer. Begleitet von Techno-Musik zog der Rave an den zentralen Orten der G20-Proteste des vergangenen Jahres vorbei. Über das Schulterblatt, vorbei an den Messehallen, Landungsbrücken und dem Fischmarkt endete der Demozug beim St.Pauli-Stadion.