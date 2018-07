Sport

Hamburg 15:48 Uhr | 06.07.2018

Erstmals radeln die Teilnehmer durch Schleswig-Holstein

Neue Route für die Cyclassics

Die Route der Cyclassics führt in diesem Jahr zum ersten Mal auch durch Teile Schleswig-Holsteins. So radeln die Teilnehmer der großen Schleife durch den Kreis Stormarn. Seit 1996 findet das Radrennen jährlich statt, dieses Jahr ist es am 19. August soweit. Rund 18.000 Teilnehmer werden dafür erwartet.