Stadtgespraech

Hamburg 17:42 Uhr | 05.07.2018

Rund 4,3 Kilometer der Kaimauern werden erneuert

190 Millionen Euro für Kaimauer-Sanierung

Die Kaimauern in der Speicherstadt werden für rund 190 Millionen Euro saniert. Damit soll auch in Zukunft die Standsicherheit der Mauern gewährleistet werden. In den vergangenen Jahren war der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser immer größer geworden, was für die Kaimauern zum Problem wurde. Rund 4,3 Kilometer der Mauern sollen nun erneuert werden.