Verkehr

Hamburg 17:03 Uhr | 05.07.2018

200.000 car2go und 130.000 DriveNow Kunden

Carsharing wird immer beliebter

Carsharing wird in Hamburg immer beliebter. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen des Unternehmens car2Go hervor. So nutzen mittlerweile rund 200.000 Kunden die car2Go Flotte in Hamburg. Die Hansestadt sei somit nach Berlin und Madrid der drittgrößte Standort. Neben dem Daimlerangebot ist auch das Carsharing von BMW sehr beliebt, rund 130.000 Hamburger nutzen DriveNow.