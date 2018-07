Sport

Bergedorf 15:32 Uhr | 05.07.2018

HSV siegt im Testspiel

10:0 gegen Dassendorf

Der große HSV zu Gast beim „kleinen“ TuS Dassendorf. Beim gestrigen Freundschaftsspiel in Bergedorf ,reisten die Rothosen mit all ihren Top-Spielern an. Vor ausverkauftem Haus, zeigte sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz in Torlaune.