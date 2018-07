Stadtgespraech

Hamburg 18:55 Uhr | 04.07.2018

Ein Rückblick auf Demonstrationen

Ein Jahr nach G20

In dieser Woche jähren sich die Ereignisse rund um den G20-Gipfel in Hamburg. In unserer Themenwoche geht es heute um die linke Szene der Stadt und um die Demonstrationen rund um den Gipfel. Der G20-Gipfel 2017, er fand statt mitten in Hamburg. Die großen Vertreter der Länder treffen sich in den Messehallen nur unweit entfernt von der Sternschanze, dem Linke-Szene-Viertel in Hamburg. Schon bei der Planung war klar, das Treffen wird begleitet sein von vielen Demonstrationen. Wir wollen heute auf diese Proteste zurückblicken und noch einmal die Rolle der linken Szene in Hamburg schauen.