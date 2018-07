Stadtgespraech

Hamburg 17:34 Uhr | 04.07.2018

Hochbetrieb am Airport

Ferienstart in Hamburg

Für viele der 190.000 Schüler in Hamburg ist heute der schönste Tag im ganzen Jahr. Die Sommerferien beginnen. 6 Wochen keine Schule, kein Unterricht. Und da das norddeutsche Wetter normalerweise nicht sehr beständig ist, nutzen viele Hamburger die Sommerferien für eine Reise ins Warme. doch dieses Jahr ist alles anders. Der Hamburger Sommer zeigt sich von seiner besten Seite und kein Ende scheint in Sicht zu sein. Macht es da dann nicht eher Sinn Seine Reise zu canceln und einfach hier in Deutschland zu bleiben?