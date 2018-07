Blaulicht

Hamburg 11:46 Uhr | 04.07.2018

Polizei sucht neue Zeugen

Alster-Mord bei "Aktenzeichen XY"

Fast zwei Jahre nach dem Mord an Victor E. bittet die Polizei die Fernsehzuschauer um Mithilfe. In der ZDF Sendung "Aktenzeichen XY" wird heute Abend um 20:15 erneut über den Fall berichtet . Im Oktober 2016 saß der 16-jährige mit seiner Freundin an der Alster, als plötzlich ein Unbekannter mehrmals von hinten auf ihn einstach. Die Freundin schubste er in die Alster. Bis heute gibt es keine konkrete Spur zu dem Täter.