Blaulicht

Hamburg-Nord 14:33 Uhr | 03.07.2018

42-Jähriger war seit Sonnabend vermisst worden

Leiche offenbar vermisster Kanufahrer

Bei der Leiche die am Dienstag Morgen in der Alster gefunden wurde, handelt es sich höchstwahrscheinlich um den vermissten Kanufahrer. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg1. Ein Angler hatte die leblose Person auf Höhe der Alsterperle am Eduard-Rhein-Ufer entdeckt. Seit Sonnabend war der 42-jährige Mann aus Bramfeld vermisst worden, eine großangelegte Suche der Feuerwehr und Polizei verlief erfolglos. Ein Obduktionsergbnis wird in den nächsten Tagen erwartet.