Verkehr

Hamburg 13:48 Uhr | 03.07.2018

Maßnahmenpaket zwischen Senat und Verkehrsunternehmen

Nahverkehr soll deutlich erweitert werden

Der Senat und die Hamburger Verkehrsunternehmen haben am Dienstag ein Maßnahmenpaket vereinbart, welches das Angebot von Bus und Bahn deutlich ausbauen soll. So sollen auf U-Bahnlinien U1 und U3 mehr Züge eingesetzt werden, die S-Bahnlinien S11, S2, S3 und S31 regelmäßiger verkehren und auch das Busangebot soll deutlich erweitert werden. Bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen die Änderungen in Kraft treten.