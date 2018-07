Sport

Ostholstein 18:07 Uhr | 02.07.2018

Benjamin Kohl eines der größten Talente auf dem Sup

Sup: Eine Hamburger Familie mittendrin

30 Grad. Blauer Himmel. Ruhiges Wasser. Beste Bedingungen für ein 6 Kilometer Rennen auf dem Sup. Die Trendsportart rief am vergangen Wocheneden Stand-Up-Paddler aus der ganzen Welt nach Scharbeutz. Beim Jedermann-Rennen am Sonntag gingen insgesamt 90 Hobby Fahrer und Fahrerinnen an den Start. Mittendrin die Hamburgerin Bettina Kohl und ihr Sohn Benjamin.