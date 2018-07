Verkehr

Hamburg 18:05 Uhr | 02.07.2018

Hier staut es sich am meisten

Ferienverkehr in Hamburg

Entspannt am Strand liegen, die Sonne genießen und ein paar kühle Cocktails am Pool schlürfen- die meisten Hamburger freuen sich bereits auf ihren Sommerurlaub. Doch der Weg dorthin- alles andere als entspannt. Denn auf die meisten Autofahrer warten ab Hamburg lange Staus statt kühle Cocktails. A1, A7 und die A24 gehören in der Ferienzeit zu den größten Staufallen und beanspruchen somit die Nerven vieler Autofahrer.