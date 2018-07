Politik

Hamburg 09:17 Uhr | 02.07.2018

Am 6. Juli wird Tschentschers Bilanz erwartet

100 Tage im Amt

In dieser Woche, am 6. Juli, ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher 100 Tage im Amt. Demnach werden die Oppositionsfraktionen nun darüber diskutieren was der 52-jährige SPD-Politiker bislang geleistet hat. Im April hatte er in seiner Regierungserklärung angekündigt sowohl den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen als auch das AK Altona durch einen Neubau zu ersetzen.