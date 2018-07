Verkehr

Hamburg 09:15 Uhr | 02.07.2018

Autoverkehr soll abmildern

24h-Betrieb bei HVV gefordert

Die Busse, U- und S-Bahnen des HVV sollen auch wochentags 24 stunden im Betrieb sein. Das fordert die CDU, so das Hamburger Abendblatt. Demnach soll eine Ausweitung Behinderungen im Autoverkehr abmildern und mehr Menschen an den öffentlichen Personennahverkehr heranführen. Ein Ziel sei es zudem verspäteten und auffallenden Bussen und Bahnen den Kampf an zu sagen, um die Attraktivität dieser Verkehrsmittel zu steigern.