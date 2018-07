Sport

Über 11.500 Läufer sind an den Start gegangen

24. hella hamburg halbmarathon

Zum 24. Mal fand am Sonntag der hella halbmarathon statt. Gewonnen hat der Läufer Lomwai aus Kenia. Er meisterte die Strecke in 1:01:22. Insgesamt nahmen über 11.500 Läufer an dem Halbmarathon teil, der rund um die Alster und entlang der Elbe verläuft.