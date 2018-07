Sport

Hamburg 14:02 Uhr | 01.07.2018

Sohn kam am Donnerstag zur Welt und ist wohlauf

Laura Ludwig ist Mutter geworden

Die Beachvolleyballerin und Olympiasiegerin Laura Ludwig ist Mutter geworden. Bereits am Donnerstag kam ihr Sohn zur Welt. Nach einer kurzen Babypause will die Sportlerin im August wieder mit dem Training beginnen und Anfang 2019 dann mit ihrer Mitspielerin Kira Walkenhorst zurück auf den Platz. Unter anderem bei der Weltmeisterschaft am Hamburger Rothenbaum.