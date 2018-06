Sport

Hamburg 18:50 Uhr | 30.06.2018

Rund 250 junge Sportler bewältigen den Bärenlauf

Kinder laufen für den guten Zweck

Der Hella Halbmarathon bringt an diesem Wochenende mal wieder Hamburgs ganz große Sportler auf die Straße. Doch was ist eigentlich mit den kleinen Sporttalenten unserer Stadt? Für sie fand am Sonnabend ein ganz besonderes Event statt: Der Bärenlauf.