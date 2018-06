Sport

Hamburg 18:56 Uhr | 29.06.2018

Mehr als eine Freizeitbeschäftigung

Trainieren für den Sup World Cup Scharbeutz

Es ist die Trendsportart der letzten Jahre. Stand Up Paddling auch bekannt als Sup. Auf allen Gewässern in und um Hamburg sieht man sie fahren. Oft nur als Freizeitbeschäftigung genutzt gibt es mittlerweile viele verschiedene Wettbewerbe. Wir haben eine Hamburgerin getroffen, die schon einige Titel gesammelt hat. Am Wochenende geht es für sie beim Sup World Cup in Scharbeutz an den Start.