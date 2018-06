Blaulicht

Hamburg 12:29 Uhr | 29.06.2018

Laster verliert Milch

Elbtunnel kurzzeitig gesperrt

Ein Milchlaster hat in der Nacht einen Großteil seiner 24 tausend Liter Milchladung im Elbtunnel verloren. Ein anderer LKW Fahrer hatte das auslaufen bemerkt. Grund für das leck war eine defekte Dichtung. Die Feuerwehr war vor Ort und versuchte das Loch zu Flicken. Ohne Erfolg. Ein Großteil der 24 tausend Liter floss in den Gully. Die restliche Milch wurde in Ersatzlaster umgepumpt. Die erste Röhre in Richtung Norden des Elbtunnels wurde kurzzeitig komplett gesperrt.