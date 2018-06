Verkehr

Hamburg 08:08 Uhr | 29.06.2018

Zahl hat sich verdoppelt

Mehr Unfälle im Elbtunnel

Die Zahl der Unfälle im Elbtunnel haben sich in einem Jahr verdoppelt. Das gab das Abendblatt bekannt. Demnach wurden im Jahr 2016 noch knapp 60 Unfälle gebaut. Im Jahr 2017 sollen es 122 gewesen sein. Das sei der höchste stand seit 2011, so der Tunnelchef Andree Poggendorf. Außerdem wurde häufiger als im Vorjahr die Höhenkontrolle ausgelöst., was zu vermehrten Tunnelsperrungen führte.