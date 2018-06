Politik

Bezirk Eimsbüttel 09:42 Uhr | 28.06.2018

Bürgerschaft stimmt ,,MARKK" zu

Neuer Name für Völkerkundemuseum

Die Hamburgische Bürgerschaft hat dem Namensvorschlag für das Völkerkundemuseum zugestimmt. Demnach soll es ab dem 11.September Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste, kurz MARKK heißen. Der neue Name soll die lokale Verbundenheit des traditionsreichen Hauses in den Vordergrund setzen, so das Hamburger Abendblatt mit Berufung auf die Museumsdirektorin Barbara Plankensteiner. Die Neubenennung ist ein Teil einer umfassenden Neupositionierung des Museums.