Blaulicht

Hamburg 19:04 Uhr | 27.06.2018

Fahrer musste von Rettunsgkräften befreit werden

LKW kollidiert mit PKW

In Billbrook ist heute ein PKW mit einem LKW kollidiert. Laut Polizeiangaben fuhr der Fahrer des PKW in seinem Wagen aus der Einfahrt einer Spedition in die Werner-Siemens-Straße und übersah dabei einen LKW. Der konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem PKW in die Fahrerseite. Der Fahrer des PKW wurde in seinem Wagen eingeklemmt, weil die Fahrertür nicht mehr zu öffnen war. Rettungskräfte befreiten den Fahrer schließlich, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.