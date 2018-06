Blaulicht

Hamburg 14:48 Uhr | 27.06.2018

Fünf Jugendliche im Raum Frankfurt festgenommen

G20-Ausschreitungen: Tatverdächtige verhaftet

Im Zusammenhang mit den schweren Ausschreitungen auf der Hamburger Elbchaussee zu Beginn des G20-Gipfels hat die Polizei heute fünf Tatverdächtige im Raum Frankfurt verhaftet. Dafür wurden die Wohnungen von zwei Jugendlichen und zwei jungen Männern gestürmt. Die Tatverdächtigen sollen am 7. Juli 2017 an den schweren Krawallen in Altona beteiligt gewesen sein. Damals hatten etwa 220 schwarz vermummte Gewalttäter unter anderem Autos in Brand gesetzt, Schaufensterscheiben eingeschlagen und versucht die Fassade eines Möbelhauses anzuzünden. Die Verhafteten sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.