Blaulicht

Hamburg-Mitte 06:41 Uhr | 27.06.2018

Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt

Brand in Wohnunterkunft war vorsätzlich

Die Ursache für den Brand in der Wohnunterkunft in Hamburg Billbrook am Montag war nach Angaben des NDR vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei ermittle nun gegen Unbekannt. Am Montag waren in der Wohnunterkunft vier Kinderwagen in Brand geraten, mehr als 30 Menschen wurden dadurch verletzt. Auch ein Säugling war betroffen.