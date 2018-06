Gesellschaft

Hamburg 15:15 Uhr | 26.06.2018

Vor allem an der Rechtschreibung muss gearbeitet werden

Schüler und Schülerinnen sollen besser werden

Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen im Bereich der Rechtsschreibung besser werden. Das gab Schulsenator Ties Rabe auf der heutigen Landespressekonferenz bekannt. Demnach hängt Hamburg in keinem Kompetenzbereich so sehr hinter her wie in der Orthografie. Somit sollen zum kommenden Schuljahr beispielsweise zwei zusätzliche Rechtschreibklassenarbeiten geschrieben werden und zusätzliche Schulungen der Lehrkräfte durchgeführt werden.