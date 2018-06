Stadtgespraech

Hamburg 15:06 Uhr | 26.06.2018

Mehrere Proben sind positiv ausgefallen

Keime in Elbe und Alster entdeckt

In der Alster und in der Elbe sind multiresistente Keime entdeckt worden. Bei einer Messung am 9. März an der Kläranlage Köhlbrandhöft/Dradenau an der Elbe wurden die gefährlichen Keime in einer Probe nachgewiesen. Das teilte der Senat jetzt auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mit. Auch eine Probe vom 25. April an der Außenalster sei positiv gewesen.