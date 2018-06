Blaulicht

Hamburg-Mitte 19:37 Uhr | 25.06.2018

Über 30 Menschen wurden verletzt

Billstedt: Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einer Wohnunterkunft in Billstieg sind heute Vormittag mehr als 30 Menschen verletzt worden. In dem Mehrfamilienhaus in dem überwiegend Flüchtlinge untergebracht sind, brannten mehrere Kinderwagen in einem Treppenhaus.