Sport

15:48 Uhr | 25.06.2018

Rasen nicht in "angemessenem Zustand"

HSV bricht Trainingslager vorzeitig ab

Der HSV hat das Traininslager in Glücksburg vorzeitig abgebrochen und ist zurück nach Hamburg gereist. Grund dafür sei der schlechte Zustand des Rasens auf dem Sportplatz der Marineschule Mürwik. Das gab der Verein am Nachmittag bekannt. "Wir haben in Glücksburg grundsätzlich hervorragende Bedingungen vorgefunden, nur der Rasen des Trainingsplatzes konnte leider trotz vorangegangener Bearbeitung in keinen angemessenen Zustand gebracht werden. Er birgt stellenweise ein nicht unerhebliches Verletzungsrisiko, das wir so nicht eingehen können, denn die Gesundheit der Spieler steht über allem", erklärte Sportvorstand Ralf Becker in einer Mitteilung. Die Saisonvorbereitung soll nun auf den eigenen Trainingsplätzen am Volkspark fortgeführt werden. (Foto-Quelle: HSV)