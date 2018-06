Blaulicht

Hamburg 11:22 Uhr | 23.06.2018

54 Menschen evakuiert

Feuer in Dulsberg

Am frühen Samstag Morgen ist in der Tondernstraße in Hamburg Dulsberg ein Feuer in eine Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort. 54 Personen wurden aus dem Haus geholt. Die Wohnung im Dritten Stock, wo das Feuer ausbrach, brannte komplett aus.