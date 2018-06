Stadtgespraech

Hamburg-Nord 18:02 Uhr | 22.06.2018

Deutsche und Schweden in Hamburg optimistisch

Entscheidendes WM-Spiel gegen Schweden

Am Samstag ist es nun so weit, Deutschland muss gegen Schweden ran. Um 20 Uhr geht es für Jogis Team um alles. Denn sollte die Mannschaft gegen Schweden verlieren, ist die Mission Titelverteidigung gescheitert und die Fußball-Weltmeisterschaft für Deutschland vorbei. So weit wollen die Hamburger aber gar nicht denken, sie glauben an einen deutschen Sieg. Anders sehen das die Schweden hier in Hamburg.