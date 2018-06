Sport

Hamburg-Mitte 17:48 Uhr | 22.06.2018

Deutschland - Schweden im Tipp (Kick)

Schafft es Deutschland ins Achtelfinale?

Im Roncalli Grand Café in der Mönckebergstraße tipp (kicken) wir den Samstagabend-Kracher Deutschland gegen Schweden. Der Gewinner am Tippkick-Tisch erhält ein Frühstück für zwei im Café Roncalli. Wer das nächste mal dabei sein möchte: die nächste Folge produzieren wir am Dienstag um 13:00 Uhr vor dem Roncalli Grand Café in der Mönckebergstraße.