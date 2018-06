Verkehr

Hamburg 08:20 Uhr | 22.06.2018

Ab Sonntagnacht starten die Arbeiten an der Oströhre

A7-Deckel: Röhre ab Sonnabend befahrbar

Ab Sonnabend soll der A7-Lärmschutzdeckel in Betrieb genommen werden. Demnach fließt der ganze Verkehr dann durch die Weströhre. In der Nacht zu Montag beginnen dann die Bauarbeiten an der Oströhre. Ende 2019 soll auch dieser Teil fertig gestellt sein. Eigentlich war die Inbetriebnahme der Weströhre schon für Ende 2017 geplant.