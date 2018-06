Verkehr

Hamburg 18:10 Uhr | 21.06.2018

Ferien-Start in drei Bundesländern

Im Norden drohen erste Ferien-Staus

In Hamburg drohen am Wochenende die ersten Ferienstaus. Grund hierfür ist der Ferienstart in den ersten drei Bundesländern. Besonders auf der A7 könnte es zu Verzögerungen kommen. Der ADAC empfiehlt wenn möglich die Anreise mit der Bahn. Außerdem sollte vermieden werden, in den Stoßzeiten zu fahren. Des weiteren beginnt am Wochenende das Hurricane-Festival zu dem knapp 75 tausend Menschen erwartet werden. Daher erwartet der ADAC auch auf der A1 lange Staus.