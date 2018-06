Politik

Bezirk Eimsbüttel 18:08 Uhr | 21.06.2018

Über 50 Prozent haben gewählt

Türkische Wahlbeteiligung in Hamburg

Über 50 Prozent der in Hamburg und Schleswig-Holstein lebenden und wahlberechtigten Türken hat bei der Türkischen Parlamentswahl abgestimmt. Das gab die Wahlkommission in Istanbul bekannt. Bis Dienstag konnten die Stimmen im Türkischen Konsulat in Hamburg abgegeben werden. Am kommenden Sonntag finden in der Türkei die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt.