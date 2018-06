Verkehr

Hamburg 17:27 Uhr | 21.06.2018

50 LKW wurden kontrolliert, 25 davon müssen zahlen

Diesel-Fahrverbote: Erste Großkontrolle

Seit genau drei Wochen müssen sich viele PKW und LKW- Fahrer eine neue Route überlegen. Denn in der Max-Brauer-Alle und in der Stresemannstraße gelten die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote. Heute hat die Polizei das erste Mal LKW aus dem Verkehr gezogen. Denn ab sofort wird es für alle Fahrer eines unzulässigen Fahrzeugs so richtig teuer.