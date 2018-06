Sport

Hamburg-Mitte 16:58 Uhr | 21.06.2018

Das Hamburg1 WM Stadion im Café Roncalli

Argentinien oder Kroatien? Der Tipp (Kick)

Im Roncalli Grand Café in der Mönckebergstraße tipp (kicken) wir Argentien gegen Kroatien. Der Gewinner am Tippkick-Tisch erhält ein Vita Frühstück für zwei im Café Roncalli. Wer das nächste mal dabei sein möchte: die nächste Folge produzieren wir am Montag um 13:00 Uhr vor dem Roncalli Grand Café in der Mönckebergstraße.