Stadtgespraech

Hamburg 14:33 Uhr | 21.06.2018

Vorverkauf startet mit langen Schlangen

Restkarten für die Elbphilharmonie

Lange Schlangen an den Kassen: Heute sind die Restkarten für die Konzerte in der Elbphilharmonie für die neue Saison 2018/2019 in den Vorverkauf gegangen. Viele Musikfans hatten seit den frühen Morgenstunden auf den Start des Vorverkaufs um 10 Uhr gewartet. Der Online-Verkauf der kartet startet heute Abend um 18 Uhr.