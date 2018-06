Stadtgespraech

Hamburg-Nord 18:29 Uhr | 20.06.2018

Flughafen zum besten Airport Europas gekürt

Hamburg Airport Helmut Schmidt ausgezeichnet

Der Hamburg Airport Helmut Schmidt hat den Titel zum Besten Airport Europas erhalten. In der Kategorie 10 bis 25 Millionen Passagiere hat der Flughafen besonders in den Aspekten Kundenservice, Barrierefreiheit, Sicherheit und Umwelt überzeugt. „Es ist für uns eine große Ehre“ so der Chef des Airports Michael Eggenschwiler. Der Flughafen Hamburg hat den Preis damit zum dritten Mal erhalten.