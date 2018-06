Gesellschaft

Altona 15:50 Uhr | 20.06.2018

Sprecher und Anwalt der Roten Flora zum G20-Sonderausschuss vorgeladen

Blechschmidt und Beuth vorgeladen

Der Sprecher der Roten Flora, Andreas Blechschmidt, und Anwalt der Roten Flora, Andreas Beuth, werden auf Veranlassung der CDU-Fraktion in den morgigen G20-Sonderausschuss vorgeladen. Hintergrund sind die ,,gewalttätigen Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg“. Beide sollen zu ihrer Verantwortung für die Gewalteskalationen befragt werden. Laut Dennis Gladiator, dem innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, seien sowohl Beuth als auch Blechschmidt die Gesichter des gewaltbereiten Linksextremismus in Hamburg und würden durch die Organisation der ,,Welcome to Hell-Demo“ die Hauptverantwortung der Eskalationen tragen.