Hamburg-Nord 12:13 Uhr | 20.06.2018

Großes Chorfest in der St. Sophienkirche

In der St. Sophienkirche in Barmbek haben heute rund 750 Schüler der 13 katholischen Schulen in Hamburg ein Chorfest gefeiert. Mit diesem wollten sie ein Zeichen der Solidarität aller katholischen Schulen setzen. Derzeit gibt es erneut Widerstand gegen die geplante Kooperation mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft zum Erhalt von katholischer Schulen denen die Schließung droht.