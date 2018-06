Stadtgespraech

Wandsbek 08:34 Uhr | 20.06.2018

Stadtteilschulen müssen Klassenangebot erweitern

Stadtteilschule beklagen Platzmangel

Einige der insgesamt 58 Stadtteilschulen in Hamburg beklagen sich über massive Platzprobleme. Der Grund: Die Schulen müssen zum neuen Schuljahr mehr Schüler aufnehmen als bisher. Das berichtet der NDR mit Berufung auf Aussagen betroffener Elternvertreter. In der Stadtteilschule Walddörfer in Volksdorf wird es beispielsweise statt bislang sechs Klassen in diesem Jahr sieben Klassen für den Jahrgang 5 geben.