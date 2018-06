Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 17:41 Uhr | 19.06.2018

Über 500.000 Besucher werden erwartet

Die Highlights der Hamburg Harley Days 2018

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit. Über 500.000 Besucher aus aller Welt kommen nach Hamburg zum größten Biker Event Europas, zu den Harley Days. Und zum 15. jährigen Jubiläum gibt es auch dieses Jahr wieder von Freitag bis Sonntag ein volles Programm, mit altbewährten Traditionen, aber auch einigen Neuheiten. Und auch für alle Deutschland-Fans wird was dabei sein.