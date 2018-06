Verkehr

Hamburg 17:33 Uhr | 19.06.2018

11,5 Millionen Euro Fördermittel bewilligt

Intelligente Verkehrssteuerung in Hamburg

Selbstfahrende Autos, Parkplatzsuche per App oder Busse, die wie ein Taxi funktionieren. Hamburg macht jetzt so richtig Ernst mit der digitalen Revolution im Straßenverkehr. Derzeit laufen 30 Projekte in insgesamt sechs Handlungsfeldern. Für drei davon sind vergangene Woche rund 11,5 Millionen Euro Fördermittel des Bundes bewilligt worden. Fast die Hälfte davon gehen in das Projekt „Teststrecke Automatisiertes und Vernetztes Fahren“