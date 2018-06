Blaulicht

Harburg 15:50 Uhr | 19.06.2018

Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Toter Säugling in Harburg geborgen

Die Polizei Hamburg hat am Mittag in Harburg einen Säuglingsleichnahm aus einem Reihenhaus geborgen. Laut Polizei gab es bei ersten Untersuchungen keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, weshalb das Baby ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wurde. Dort soll geklärt werden, ob der Säugling inneren Verletzungen erlag oder an einer andere Todesursache gestorben ist. Den plötzliche Kindstod schließt die Polizei derzeit nicht aus.