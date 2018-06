Wirtschaft

Hamburg 15:23 Uhr | 18.06.2018

Rückgang um vier Prozent

Weniger Gewerbe-Neugründungen

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind in Hamburg rund 4700 Gewerbe gegründet worden. Das sind 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das gab das Statistikamt Nord bekannt. 22 Prozent der Neugründungen waren Betriebsgründungen, also Gewerbe mit potentiell größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Im Vergleich zum Vorjahr sank ihre Zahl um 21 Prozent.